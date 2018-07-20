عمرو يوسف يهنئ تامر حسني على عيش بشوقك بهذه الطريقة.. فيديو

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو للفنان عمرو يوسف، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهر عمرو يوسف في الفيديو وهو يشدو بأغنية تامر حسني الجديدة "عيش بشوقك"، مهنئا الأول بالنجاح الذي حققه بعد طرح الأغنية في الأسواق حيث وصل عدد مشاهداتها على اليوتيوب حوالي 5 مليون مشاهدة منذ طرحها.ورد تامر حسني على مقطع فيديو عمرو يوسف قائلا: "الله الله ولا حبيبي يا مورا الله يبارك فيك يا صاحب يا أصيل جايلك الأسبوع الجاي إن شاء الله".