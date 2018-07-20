ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو يوسف يهنئ تامر حسني على عيش بشوقك بهذه الطريقة.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:31 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو للفنان عمرو يوسف، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر عمرو يوسف في الفيديو وهو يشدو بأغنية تامر حسني الجديدة "عيش بشوقك"، مهنئا الأول بالنجاح الذي حققه بعد طرح الأغنية في الأسواق حيث وصل عدد مشاهداتها على اليوتيوب حوالي 5 مليون مشاهدة منذ طرحها.

ورد تامر حسني على مقطع فيديو عمرو يوسف قائلا: "الله الله ولا حبيبي يا مورا الله يبارك فيك يا صاحب يا أصيل جايلك الأسبوع الجاي إن شاء الله".


ترشيحاتنا

رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات .. صور

محكمة تبطل قرار حرمان ميلان من المشاركة بالدوري الأوروبي

فيديو جراف ..سعر الذهب اليوم فى مصر

علي معلول يغيب عن مران الأهلي

صحيفة كويتية: التحقيق مع متهم مصري في قضية الشهادات المزورة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الوزراء ينفي العثور على 35 طفلا في دار أيتام بالشروق

وزير الأوقاف يكشف 7 أعمال يلاحقك ثوابها حتى بعد الموت.. فيديو

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

ليبرمان يهدد بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

الأرضيات الخشبية أناقة وشياكة.. كيف تستخدمينها فى غرفتك.. صور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

فيديو

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟