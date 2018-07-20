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ديني

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أكثر ثوابًا من تكرار الحج والعُمرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:31 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضاء حوائج الناس من بناء المدارس، وتوفير المياه وكساء العاري وسداد دين الغارم مقدم ألف مرة ومرة وأعلى ثوابًا وأفضل أجرًا من حج النافلة أو تكرار العُمرة.

وأضاف «جمعة» خلال إلقائه خطبة اليوم من مسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة، أن قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض، وتعليم الجاهل وبناء المستشفيات والمدارس وتوفير المياه وكل ما يؤدي إلى خدمة المجتمع مقد م ألف مرة وأعلى ثوابا حج نافلة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الإسلام دين يقدم المصلحة العامة على الخاصة، فهو يدعو للإيثار والعطاء والسخاء لا الأنانية والطمع.

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