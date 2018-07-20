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علماء يابانيون يقضون على السرطان بهذه الطريقة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:37 م
العلماء يعتمدون على
العلماء يعتمدون على التقنية الجديدة في القضاء على السرطان
محمد عبدالله
قال باحثون إنهم اكتشفوا علاجًا فعالًا لمرضى السرطان، من خلال رقاقة.

وطور باحثون يابانيون، رقاقة لاسلكية تساعد على علاج السرطان من خلال استهداف الخلايا والأورام داخل الجسم عبر تقنية الإضاءة.

وتصدر الرقاقة التي جرى تطويرها في جامعة واسيدا اليابانية اللونين الأحمر والأخضر، وهو ما يساعد الأطباء على تحديد وتدمير الخلايا السرطانية داخل الجسم.

وصنعت الرقاقة الصغيرة من مادة البلاستيك، وحين تدخل إلى منطقة ما في الجسم تعتمد على تحفيز البروتين لتسهيل مهمتها في القضاء على الورم، علما أنه بمقدور الأطباء تشغيلها أو إطفاؤها، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على فئران مصابة بالسرطان لمدة عشرة أيام نتائج مشجعة باستخدام هذه الطريقة.

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علماء يابانيون يقضون على السرطان بهذه الطريقة

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