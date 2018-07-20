ضبط 19 قضية تموينية متنوعة في حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 19 قضية تموينية متنوعة من بينها 6 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر ، علاوة على ضبط قضية لتجميع سلع تموينية مدعمة ، وقضيتين لسلع مجهولة المصدر .



تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.