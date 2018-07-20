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ديني

وزير الأوقاف: الإسلام دين العطاء والسخاء وليس الأنانية.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:37 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النفع العام والمصلحة العامة مقدم على الخاص والمحدود الذي يقتصر على صاحبه، دون غيره من الناس.

وأوضح مختار، خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: ««تقديم المصلحة العامة على الخاصة»، أن ديننا هو دين العطاء والسخاء والفداء والتضحية والإيثار لا الأثرة ولا الأنانية، وكل مقاصد الإسلام العليا تدعو إلى ذلك وتحث عليه، منوهًا بأنه لبيان النفع العام والمصلحة العامة وأنه كلما كان أعم نفعًا كلما كان أكثر ثوابًا.

وأضاف أن أهل العلم ذهبوا أن العمل العام النافع مقدم على خاص النفع أو محدوده، وأن العمل متعدي النفع الذي يصل إلى خلق وأناس كثيرين مقدم على العمل قاصر النفع، مستشهدًا بما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة».

حضر الصلاة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والشيخ جابرطايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «سيدي حسن الأنوار» بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

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