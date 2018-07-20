ضبط 4 أطنان سلع تموينية مدعمة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 4 أطنان سلع تموينية مدعمة و400 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر على مستوى المحافظة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عامان مدير مباحث الموين يفيد بضبط "أرزاق ا ا " صاحبة محل مقررات تموينيه بقرية محلة روح بمركز طنطا والمسئول عنه المدعو " أحمد م ع "23 سنة،مقيم بذات الناحية وبحوزتهما (1,273 طن ) سلع تموينيه مدعمه ( 900 كجم سكر – 316 كجم زيت طعام – 45 كجم سمن – 12 كجم جبن ) بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 23068 جنح مركز كفرالزيات 2018 م .



كما تم ضبط "رمزى ح م" صاحب محل الوسيط للمبيدات الزراعية بقرية منيل الهواشات بمركز طنطا والمسئول عنه المدعو" يسرى ر ط "24 سنة مقيم بذات الناحية وبحوزته (81) عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 716 جنح أمن دوله طوارئ مركز طنطا 2018م .



كما تم ضبط "محمد م ا "45 سنة صاحب محل مقررات تموينية بقرية كوم النجار بمركز بسيون مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 912 كجم ) سلع تموينيه مدعمه ( 740 كجم سكر – 172 كجم زيت طعام ) بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 11878 جنح مركز بسيون 2018 م.



وتم ضبط "إبراهيم م ع "48 سنة صاحب بقالة بقرية سبرباى بمركز طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 203) عبوة عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 710 جنح أمن دوله طوارئ مركز طنطا 2018 م .



وتم أيضا ضبط "كمال ح م "21 سنة صاحب محل ببندر كفرالزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته (59) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 23447 جنح مركز كفرالزيات 2018م فيما ضبط" السيد م س "69 سنة صاحب محل بقاله بقرية إبيار بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحية بحوزته(54) عبوة مواد غذائيه متنوعه بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها فى المحضر رقم 23113 جنح مركز كفرالزيات 2018 م.



كما تم ضبط "محمود ع ا "34 سنة، صاحب محل بقاله بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحيه وبحوزته (48) عبوة مواد غذائيه متنوعه بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها فى المحضر رقم 23453 جنح مركز كفرالزيات 2018 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

