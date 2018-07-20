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حوادث

تنفيذ 532 حكما في حملة بأسوان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:40 م
حملة أمنية - ارشيفيه
حملة أمنية - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان،حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 532 حكما شمل "92 حبسًا جزئيًا، و21 مستأنف، و286 غرامات و131 مخالفة، و 2 أحكام سرقة تيار كهربائي".

ورسخت هذه الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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