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أخبار العالم

ليبرمان يهدد بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:40 م
صدى البلد
سمر صالح
هدد وزير جيش الاحتلال افيجدور ليبرمان بشن "عملية عسكرية واسعة النطاق ومؤلمة" ضد قطاع غزة ردا على استمرار اطلاق "الطائرات الورقية والبالونات الحارقة".

وزار "ليبرمان"، اليوم الجمعة، سكان المستوطنات المقامة في محيط عزة المسماه "غلاف عزة"، معترفا بأن المشكلة الحقيقية هي تآكل آليات الردع لدى جيشه، الى جانب فقدان الاحساس بالامان لدى السكان، الذي لا يقل اهمية عن الامن ذاته، وقال: "لم اتحاور مع حماس، بل نجري محادثات مع جميع الاطراف التي نعتبرها معنية بالوضع القائم".

وأشار الى ان الوضع في "غلاف غزة" لا يحتمل حيث اتت نيران الطائرات الورقية على كافة الغابات الطبيعية واصبحت رماد، متهما حركة حماس انها تدفع جيشه نحو "وضع لا خيار فيه" الذي يستوجب شن عملية عسكرية واسعة و"مؤلمة" ليست فقط ظاهرية، محملا حماس المسؤولية عن هذه الحالة.

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ليبرمان يهدد بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة

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