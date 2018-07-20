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أخبار العالم

الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:43 م
بشار الأسد وقرينته
بشار الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر
أحمد محرم
زار الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء، أبناء وبنات الشهداء والجرحى المشاركين في مخيم أبناء النصر في قرية الزينة بمدينة مصياف.

ونشر حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر"، صورًا تسجل لحظات من الزيارة ومصافحة الرئيس السوري وقرينته للمشاركين بالمخيم.

ونقل حساب الرئاسة عن الأسد قوله للمشاركين "قمة الوطنية هو أن تمسك السلاح وتدافع عن بلدك ولو كتب تاريخ سورية بشكل صحيح سوف يذكر بأن كل واحد فيكم قد غير خارطة العالم السياسية.. فكل واحد منكم لم يكن يعمل واجبه فقط بل كان يكتب التاريخ".
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور
الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور

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