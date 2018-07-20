الأسد وقرينته في زيارة لمخيم النصر .. صور

زار الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء، أبناء وبنات الشهداء والجرحى المشاركين في مخيم أبناء النصر في قرية الزينة بمدينة مصياف.



ونشر حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر"، صورًا تسجل لحظات من الزيارة ومصافحة الرئيس السوري وقرينته للمشاركين بالمخيم.



ونقل حساب الرئاسة عن الأسد قوله للمشاركين "قمة الوطنية هو أن تمسك السلاح وتدافع عن بلدك ولو كتب تاريخ سورية بشكل صحيح سوف يذكر بأن كل واحد فيكم قد غير خارطة العالم السياسية.. فكل واحد منكم لم يكن يعمل واجبه فقط بل كان يكتب التاريخ".