بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بعض فعاليات معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج بشرم الشيخ بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وبالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لإقامة المعسكرات الرياضية وفقًا للبروتوكول المبرم بينها وبين الوزارة.



وقالت "مكرم"، إنها "حريصة على مشاركة أبناء المصريين بالخارج وأبناء الشهداء فاعليات المعسكر لحرصها على نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة"، مشيرة إلى استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة حتى يكونوا على ارتباط دائم بالوطن.



وأعربت الوزيرة عن فخرها وسعادتها بمشاركة أبناء الشهداء في هذا المعسكر، مشيدةً بروحهم المعنوية المرتفعة واندماجهم مع كل من حولهم وتفاعلهم في كافة الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن ذلك مثالا حيا على قوتهم وتحديهم لظروف فقدان آبائهم البواسل، فضلًا عن التقاط عدة صور تذكارية معهم لتصبح بمثابة حافز ودافع لهم على التحلي بالشجاعة والقدرة على المواجهة والانخراط والاندماج.



وقدم المشاركون في المعسكر أيضًا، خلال حضور الوزيرة، عروضًا ترفيهية والتقطوا عددًا من الصور التذكارية مع سيادتها، كما حرصوا على التحدث مع سيادتها ونقل مشاعرهم الإيجابية تجاه الوطن وتجاه كل ما لمسوه من رعاية واهتمام من قبل الوزارة خلال المعسكر.