محافظ المنيا: طرق بديلة للنقل الثقيل ومطبات لتقليل السرعة بطريق الشرفا

أكد عصام البديوي محافظ المنيا أنه يجري حاليا دراسة الطرق البديلة لسير النقل الثقيل المتجه من الطريق الصحراوي الشرقي والمنيا الجديدة إلي مدينة المنيا والتي تمر بقرية الشرفا، لافتا إلى أن جميع الطرق المقترحة كبديل هي قيد الدراسة ولم يؤخذ فيها قرار لدراسة كافة الأوجه للبديل المطروح بالتنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق.



ونوه المحافظ بأن هناك لجنة فنية ستقوم بمعاينة الطريق لمعرفة أوجه الخلل وأسباب تكرار الحوادث بتلك المنطقة وسيتم منع النقل الثقيل من المرور حتى إنهاء أعمال المعالجة الفنية للطريق.



وأشار البديوي إلى أنه سيتم وضع علامات إرشادية بالمطبات التي سيتم تركيبها وهناك مطب واحد فوق الطريق قبل المنحدر بقليل لتخفيف السرعة وقد أنهت الوحدة المحلية أعمال تركيب عدة مطبات صناعية جديدة بطريق الشرفا شرق مدينة المنيا، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق.



وكان طريق الشرفا قد شهد وقوع حادث أمس ،أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين، معظمهم من عمال المحاجر، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتريا.