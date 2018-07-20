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حوادث

حملة تموينية على بائعي السجائر في الغربية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:21 م
ضبط
ضبط
أحمد على
شنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 5 من بائعي السجائر فى حملة تموينية لبيعها بأزيد من ثمنها على مستوي قري ومراكز طنطا وكفرالزيات والمحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير مباحث التموين بضبط "ياسر م ا "40 سنة صاحب محل سوبر ماركت بشارع مصطفى كامل أول طنطا مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .. فى المحضر رقم 1044 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول طنطا 2018.

كما ضبط "أحمد ش ع "69 سنة صاحب كشك سجائر بمنطقة الوراقه ثالث المحلة مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي فى المحضر رقم 515 جنح أمن دوله طوارئ قسم ثالث المحله 2018 م فيما ضبط "أحمد ط ا "56 سنة صاحب كشك سجائر بدائرة مركز كفرالزيات مقيم بذات الناحيه .. لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 23448 جنح مركز كفرالزيات 2018.

كما ضبط "أحمد ع ب "41 سنة صاحب محل سوبر ماركت بشارع بن الفارض أول طنطا مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 1045 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول طنطا 2018 م بينما ضبط " محمود ا م "42 سنة صاحب كشك سجائر بشارع ترعة سناره أول طنطا مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 1046 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول طنطا 2018.

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