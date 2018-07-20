ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا من ضبط ومصادرة سيارة محملة بالدقيق البلدى المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بقرية الشيخ حسين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة تموين ملوى، وتم عمل محضر بالواقعة بعد تسليم السيارة لمباحث التموين وتحريز الدقيق.



من جهة أخرى نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة مكبرة برئاسة محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز للمرور على محطات البنزين بقرى مركز ملوى لمتابعة المحروقات فى محطات البنزين والتأكد من توافره فى المحطات.



يذكر أن المحافظ عصام الدين البديوى أصدر توجيهاته بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والحد من جشع التجار.

