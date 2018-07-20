وزير الأوقاف يكشف 7 أعمال يلاحقك ثوابها حتى بعد الموت.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن هناك سبعة أفعال ثوابها يلاحق صاحبها حتى بعد الموت.



وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: ««تقديم المصلحة العامة على الخاصة»، أن السبعة أفعال التي يلاحقك ثوابها حتى بعد الموت، هي : من علم علمًا، لأن العلم يؤدي إلى نفع الناس جميعًا، ومن أجرى نهرًا، أو حفر بئرًا، ويقاس عليه في زماننا هذا من أنشأ محطة لتحلية المياه، وجعل ثوابها لله تعالى، أو من أصلح محطة لتحلية المياه أو أقامها ، لأنها تحقق النفع العام للناس.



وتابع: أو غرس نخلة، أو بنى مسجدًا، أو ورث مصحفًا أو ترك ولد صالح يدعو له، أو بنى مدرسة أو مستشفى لعلاج الناس، وكل ما يحقق مصالح الناس، مستشهدًا بما وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته :من عَلّم علمًا، أو أجرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلًا ، أو بنى مسجدًا ، أو ورّث مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته».



حضر الصلاة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «سيدي حسن الأنوار» بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.