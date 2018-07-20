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محافظات

500 ألف جنيه تكلفة إنشاء ميزان بسكول في الوادي الجديد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه "جار العمل على إنشاء ميزان بسكول بجوار البوابة الشمالية لمدينة الخارجة"، مشيرا إلى أن الميزان حمولة ١٦٠ طنا وبتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه من ميزانية صندوق الخدمة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه سوف يتم تزويد البوابات بكاميرات مراقبة، وسوف يتم تحصيل المستحقات المالية لصالح المحافظة وتوجيهها لصالح التنمية والمشروعات.

ولفت "الزملوط"، الي أن الميزان سيساهم أيضا في إلزام السائقين بالحمولات المقررة وعدم مخالفة القانون مما ينعكس إيجابيا على حالة الطرق العامة والتخفيف من الحوادث المرورية التي تقع بسبب النقل الثقيل.

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