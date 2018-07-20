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حوادث

مصرع عامل داخل شقته فى ظروف غامضة ببنها

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:17 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة عامل بها إصابات بالرأس داخل حمام شقته بمدينة بنها.

فيما تبين أن المتوفى مريض نفسي بمرض الصرع وأنه ينتابه حالات هيجان لا يسيطر فيها على نفسه تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث قسم أول بنها، إشارة من المستشفى بوصول "حاتم. ب" 35 عاما عامل جثة هامدة وبها إصابات في الرأس وملقاة في حمام منزله.

وبمعاينة الشقة تبين أن المجني عليه عثر عليه في حمام شقته وأنه يعيش بمفرده كما تبين من التحريات أنه مريض صرع ويعالج في أحد المستشفيات وتنتابه حالات هيجان ونوبات تشنجات تتسبب في سقوطه على الأرض مغشيا عليه.

وبالعرض على النيابة قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بنها العام للعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف ملابسات الواقعة ومعرفة عما إذا كان المجني عليه يعاني من مرض نفسي من عدمه وهل تعرض للضرب أم أن الحادث ناتج عن آثار حالة التشنجات والصرع التي تصيبه.

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