ننشر الصور الأولى لرفع بقية تابوت الإسكندرية الأثري

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى، الصور الأولى للتابوت الأثري بالإسكندرية بعد استخراجه بالكامل، ونقله إلى منطقة مصطفى كامل الأثرية.



وكانت اللجنة الأثرية انتهت، اليوم الجمعة من رفع الجزء السفلي من تابوت الإسكندرية، الذي تم اكتشافه أسفل العقار بمنطقة سيدي جابر، حيث تم نقله إلى منطقة مصطفى كامل الأثرية لفحصه.



واستكملت صباح اليوم الجمعة أعمال رفع تابوت سيدي جابر بالإسكندرية، بعد توقفها مساء أمس الخميس عقب الانتهاء من رفع الغطاء ونقل المومياوات الثلاث المعثور عليها داخله، حيث من المقرر اليوم رفع قاعدته الرئيسية.



وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن مساء أمس الخميس، وقف أعمال الحفر في موقع التابوت الأثري المكتشف على أن تستكمل اليوم لإتمام رفع قاعدته الأساسية بعد الانتهاء من رفع الغطاء.



وتمكن خبراء الآثار من رفع الغطاء وتبين أن وزنه 8 أطنان ونصف الطن، فيما من المقرر استئناف الحفر حول القاعدة بدءا من التاسعة صباحا، متوقعا انتهاء رفع جسم التابوت ونقله بشكل نهائي اليوم، لينقل إلى منطقة آثار مصطفى كامل بالإسكندرية.