رئيس مدينة المنيا يشدد على إزالة التعديات واستمرار أعمال النظافة

وجه محمد سيد، رئيس مركز المنيا، باستمرار أعمال النظافة والإزالات والتصدي لأى تعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة العمل داخل الوحدات الصحية ومتابعة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.



وشدد "سيد"، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على تحصيل مستحقات الدولة وفتح منافذ لبيع السلع والمنتجات بسعر منخفض للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك بالتواصل مع إدارات التموين بالمدينة.



وأزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار 3 حالات تعد في المهد على أرض زراعية بحوض واصف طريق أبو حرب- مدينة بني مزار بمساحة 3 قراريط و4 أسهم وذلك خلال حملة للازالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية.



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.