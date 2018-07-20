تركيا وهولندا تقرران تطبيع العلاقات

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن تركيا وهولندا قررتا تطبيع العلاقات بينهما، بعد فترة من التدهور على خلفية عدد من القضايا.



وكانت العلاقات قد ساءت بين أنقرة وأمستردام بسبب رفض الأخيرة إقامة تجمعات انتخابية مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبان حملتيه لتعديل الدستور العام الماضي، وإعادة انتخابه هذا العام.



كما شهدت العلاقات مزيدًا من التوتر في فبراير الماضي على خلفية اعتراف البرلمان الهولندي بأن قتل تركيا 1.5 مليون أرميني في عام 1915 كان إبادة جماعية.