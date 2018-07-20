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حوادث

ضبط 1064 مخالفة مرورية وتحصيل 48425 جنيها غرامات بالغربية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:24 م
مخالفات مرورية -
مخالفات مرورية - ارشيفيه
أحمد على
تمكنت مباحث المرور بالغربية اليوم، من ضبط 1064 مخالفة مرورية وتحصيل 48425 جنيها غرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية،عن ضبط (35) سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و(24) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(257) مخالفه على نموذج 125 و(123) انتظار خاطئ وتم التصالح فى (658) حالة مقابل تحصيل مبلغ ( 48425 جنيها ) كغرامات فورية وحررت المحاضر.

وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها .

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