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أخبار البلد

رئيس رابطة بالنمسا:قمة السيسي البشير قطعت الطريق أمام أعداء البلدين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:10 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال مجدي العشري الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية بالنمسا،إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان لتكون محطته الأولى في زياراته الخارجية في ولايته الثانية، يعكس عمق العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف مجدي العشري،في تصريح له اليوم،أن الاستقبال الرائع الذي حظي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من شقيقه عمر البشير رئيس دولة السودان إنما جاء تأكيدا لهذه العلاقات التي لا يمكن أن تتأثر بين مصر الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية والسودان الشقيقة ".

وأضاف الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية أن هذه الزيارة الهامة قطعت الطريق على أعداء البلدين الشقيقين، وخاصة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تراهن على إفساد العلاقة بين مصر والسودان.

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