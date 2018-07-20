ريتشياردو الأسرع في التجارب الحرة بسباق المانيا لفورمولا 1

أبقى الاسترالي دانييل ريتشياردو منافسه بطل العالم لويس هاميلتون بعيدا عن الصدارة بعدما تفوق عليه بفارق ضئيل في جولة التجارب الحرة الأولى بسباق جائزة المانيا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 لسباقات السيارات اليوم الجمعة.



وأعطى هذا التفوق، في يوم حار بحلبة هوكنهايم، بعض العزاء لسائق رد بول الذي سيخوض تحديا في سباق الأحد بسبب عقوبات لتغيير المحرك.



وسينطلق ريتشياردو من الصف الخلفي في السباق بسبب هذه العقوبة.



وسجل ريتشياردو أسرع لفة خلال دقيقة واحدة و13.525 ثانية بفارق طفيف عن هاميلتون سائق مرسيدس الذي سجل دقيقة و13.529 ثانية.



واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث وسجل دقيقة و13.714 ثانية بينما جاء سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام في المركز الرابع وسجل دقيقة و13.796 ثانية لكنه استخدم إطارات أبطأ من منافسيه الذين تفوقوا عليه في جولة لم تشهد أي حادث كبير.



وجاء فالتيري بوتاس، الذي وقع على عقد جديد مع مرسيدس قبل بداية التجارب، في المركز الخامس متقدما على كيمي رايكونن سائق فيراري.