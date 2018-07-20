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حوادث

تحرير 16 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات بالغربية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:08 م
حرائق - ارشيفيه
حرائق - ارشيفيه
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 16 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين حياة المواطنين وردع المخالفين على مستوي المحافظة .

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير قوات الحماية المدنية يفيد بنتائج الحملات فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر 8 بلاغ حريق متنوع و6 مخالفات فى مجال الوقايه من إخطار الحريق وبلاغين مفرقعات ( سياره متروكه).

وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

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