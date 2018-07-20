تحرير 16 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 16 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين حياة المواطنين وردع المخالفين على مستوي المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير قوات الحماية المدنية يفيد بنتائج الحملات فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر 8 بلاغ حريق متنوع و6 مخالفات فى مجال الوقايه من إخطار الحريق وبلاغين مفرقعات ( سياره متروكه).



وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

