ترامب: الحديث مع بوتين لم يكن توافقيا طوال الوقت

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جهوده لبناء علاقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال في مقابلة بثتها محطة تلفزيونية اليوم الجمعة إن محادثاتهما لم تتسم بالتوافق أحيانا.



وقال ترامب لمحطة (سي.إن.بي.سي) في مقابلة سجلتها معه أمس الخميس "عقدنا اجتماعا استمر أكثر من ساعتين. لم يكن توافقيا طيلة الوقت".



لكنه أضاف "ناقشنا الكثير من الأمور الجيدة للبلدين".