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مرأة

ماسك سحري لعلاج إجهاد المنطقة المحيطة بالعين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:16 م
اسماء محمد
يحل الصيف وتظهر معه بعض علامات الإجهاد والتعب على البشرة نتيجة للتعرض الكثير لحرارة الشمس المرتفعة خلال هذه التوقيت والسهر طوال الليل.

وعرضت خبيرة التجميل منى رزق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كيفية العناية بالمنطقة المحيطة بالعينين فى فترة الصيف بطرق طبيعية.

مكونات ماسك إزالة إرهاق العينين:
ملعقة صغيرة زيت جنين القمح
ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو

طريقة تحضير الماسك :
-اخلطى جميع المكونات معا جيدا.
-ادهني كمية قليلة جدا حول منطقة العينين ليلا، لأن الإسراف يسبب مشاكل كثيرة، حيث يعمل كنتيجة عكسية ويسبب التجاعيد والانتفاخات.

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