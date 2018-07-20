ضبط 5 من قائدي السيارات لتعاطيهم المواد المخدرة بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 5 محاضر ضبط قائدي السيارات بتهمة تعاطي المواد المخدرة حال قيادتهم على مستوي المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال فحص قائدي السيارات فى ثبوت تعاطي المواد المخدرة.



وفحصت الحملة 10 من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت ايجابية 5 حالة، وفقا للكواشف الاستدلالية.



وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.