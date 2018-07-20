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أخبار العالم

اعتقال أربعة مطلوبين للقضاء بعملية أمنية جنوب كركوك

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:17 م
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، باعتقال أربعة مطلوبين للقضاء، خلال عملية أمنية جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز) العراقية،إن قوة من اللواء 19 شرطة اتحادية نفذت عملية دهم وتفتيش في قرى علي سراي وحفتخار التابعة لقضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك) ، وتمكنت من خلاله اعتقال أربعة مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم مذكرات قبض، مبينا أن العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم .

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن القوة سلمت المعتقلين إلى مركز شرطة داقوق للتحقيق معهم.

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