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حوادث

مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم بصحراوي غرب الإسكندرية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:09 م
حادث تصادم - ارشيفيه
حادث تصادم - ارشيفيه
أحمد عبد العزيز
لقت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي، منطقة الكيلو 40، تجاه الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي، منطقة الكيلو 40، تجاه الإسكندرية.

وبالإنتقال والفحص، تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم (ج هـ ن 3581 مصر "ميكروباص) قيادة المدعو "ه.ع.ع"، 20 عام، سائق، مقيم قرية العزة، دائرة القسم، وبين السيارة رقم (29971 ملاكي الدقهلية)، قيادة المدعو "ا.ف.م"، 24 عام، عامل، مقيم مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بتهدئة السيارة الأولى لإنزال أحد الركاب مما أدى لإصطدامه بها من الجانب الأيسر الخلفي.

وأسفر الحادث عن وفاة المدعوة "س.ي.م"،29 عام، ربة منزل، مقيمه مركز شبين القناطر ، محافظة القليوبية مُستقلة السيارة الثانية " وإصابة قائد السيارة الثانية وعدد 5 من مُستقلي السيارة الأولى، بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل جثة المتوفاه لمشرحة مستشفى العامرية العام، والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارتين، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تم التحفظ علي السيارتين، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.

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