ضبط 288 مخالفة إشغالات ومرافق و86 قضية تموينية في حملة بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 288 مخالفة إشغالات ومرافق و86 قضية تموينية فى حملة بشوارع قري ومراكز المحافظة .



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال قضايا المرافق العامة والاشغالات حرر 288 قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر (86) قضيه متنوعه وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار اليها .

