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أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يتوصلا إلى حل لجميع القضايا العالقة خلال قمتهم في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال «أنتونوف» في تصريحات إعلامية، إنه لا يعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن، موضحا أن الأجواء بين روسيا والولايات المتحدة مسممة وهي ما تمنع بزيارة وفد برلماني روسي واشنطن حاليا.

وأوضح السفير الروسي في واشنطن، أنهم سيعملون باستخدام الدبلوماسية لبناء الجسور بين البلدين، لافتا إلى أنه من الصعب معرفة ما يجري في هذه الانتخابات أو حصول الرئيس على غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

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