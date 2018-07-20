روسيا تستدعي السفير اليوناني وسط خلاف دبلوماسي

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها استدعت سفير اليونان في موسكو لإبلاغه باحتجاجها على تصريحات "مناهضة لروسيا" من جانب أثينا، وذلك وسط خلاف دبلوماسي تسبب في صدع في العلاقات.



وقالت اليونان الأسبوع الماضي إنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنعت شخصين آخرين من دخول البلاد لمحاولة رشوة مسؤولين والتحريض على التظاهر لإحباط اتفاق يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.