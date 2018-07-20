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أخبار العالم

روسيا تستدعي السفير اليوناني وسط خلاف دبلوماسي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:17 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها استدعت سفير اليونان في موسكو لإبلاغه باحتجاجها على تصريحات "مناهضة لروسيا" من جانب أثينا، وذلك وسط خلاف دبلوماسي تسبب في صدع في العلاقات.

وقالت اليونان الأسبوع الماضي إنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنعت شخصين آخرين من دخول البلاد لمحاولة رشوة مسؤولين والتحريض على التظاهر لإحباط اتفاق يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

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