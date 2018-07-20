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أخبار العالم

مظاهرات في العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:16 م
صدى البلد
أ ش أ
خرج المئات من أهالي مدينة البصرة (جنوب العراق)، اليوم / الجمعة / في تظاهرة جديدة أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وإقالة المحافظ أسعد العيداني ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية أن العشرات من العراقيين تظاهروا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، احتجاجًا على تردي واقع الخدمات ولمطالبة الحكومتين المركزية والمحلية بالنظر إلى معاناتهم في ظل الظروف الحالية وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا طريقًا رئيسيًا في محافظة ميسان يؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي مع إيران، حيث تجمع المحتجون في منطقة المشرح جنوب مدينة العمارة، وأوقفوا حركة المرور لبضع ساعات باتجاه المنفذ.
وانطلقت أيضًا تظاهرات في محافظة ذي قار، وسط إجراءات أمنية مشددة مع قطع الطرق المؤدية لمجلس المحافظة.

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