وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنوار..فيديو

بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم، بمسجد «سيدي حسن الأنوار» بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.



وتقطع صوت «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: ««تقديم المصلحة العامة على الخاصة»، متأثرًا أنثاء حديثه عن سخاء الصحابة وإيثارهم على أنفسهم، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » الآية 9 من سورة الحشر.



وأكد على ذلك مكررًا الآية الكريمة، قائلًا: «ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم شدة وحاجة وفقر واحتياج شديد، ومن يوق شح نفسه فقد أفلح».



حضر الصلاة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والشيخ جابرطايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «سيدي حسن الأنوار» بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

