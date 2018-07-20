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تعليم

بالأسماء ..الفائزون بمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:15 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الإعلامي أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،اختتام فعاليات التصفية النهائية لمسابقة "الطالبة / الطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية" علي مستوي الجمهورية للعام الدراسي 2017/2018.

وصرح أحمد موسي رائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بأنه تمت التصفية النهائية للمسابقة تحت شعار (القيادات الطلابية وترسيخ القيم الأخلاقية ) من أجل اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلاب، والحفاظ علي القيم والأخلاقيات المثالية، وربط الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية من أجل إعداد قيادات طلابية قادرة علي مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وإعداد المواطن القادر علي ممارسة الديمقراطية وتحمل المسئولية؛ لتحقيق الانتماء للوطن، ودعم القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب، وكذلك زيادة القدرة المعرفية للطلاب في ظل المتغيرات التكنولوجية والمحلية والعالمية المعاصرة التي فرضتها العولمة، والاستفادة من بنك المعرفة المصري، مؤكدا أن الطلاب هم أمل كل أمة ولسانها الناطق وعقلها المفكر، وعليهم تنعقد الكثير من الآمال والطموحات التي يسعي أي مجتمع يريد النهضة لتحقيقها.

وأعلن موسي أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة بالمرحلة الإعدادية للبنات على النحو التالي:

فازت سارة أشرف أحمد من محافظة شمال سيناء بالمركز الأول، وفازت إسراء محمد عبدالعزيز من محافظة بني سويف بالمركز الثاني، وفازت عتاب رضا جمال من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثالث.

وفازت الشيماء محمد عبدالله من محافظة الوادي الجديد بالمركز الرابع، وحصلت دنيا علاء الدين علي من محافظة السويس علي المركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية بنين فقد فاز عبدالرحمن أحمد سعيد من محافظة المنوفية بالمركز الأول، وعبد الله جمال مصطفي من محافظة الجيزة بالمركز الثاني، ويوسف إبراهيم شرف من محافظة البحيرة بالمركز الثالث، ومحمد محمد حسن بركات من محافظة الوادي الجديد بالمركز الرابع، وعلي محمد جابر محافظة كفر الشيخ بالمركز الخامس.

كما أعلن موسي أسماء الطلاب الفائزين بالمرحلة الثانوية بنين علي النحو التالي فقد فاز محمد عبدالرازق صديق من محافظة سوهاج بالمركز الأول، وكريم حسام طلعت من محافظة الإسكندرية بالمركز الثاني، ومحمد سامي أحمد محافظة المنوفية بالمركز الثالث، وعلي محمد مصطفي من محافظة القاهرة بالمركز الرابع، وعمار علي ياسر من محافظة بني سويف بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية للطالبات فقد حصلت روان ياسر محمد محافظة الدقهلية على المركز الأول بنات، وأية صلاح أحمد محافظة المنوفية على المركز الثاني، ورحاب حمدي علي من محافظة دمياط على المركز الثالث، وفاطمة أحمد نشأت من محافظة المنيا على المركز الرابع، وأمنية مجدي محمود مندور محافظة شمال سيناء على المركز الخامس

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