نائب: إقرار الكنيست ليهودية إسرائيل استمرارية في العدوان الصهيوني

قال النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تصديق الكنيست على قانون يعتبر بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، لن يضيف أو يؤثر على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها دولة محتلة ولا تعترف بالقوانين الدولية ولا تحترمها.



وأضاف محفوظ لـ "صدى البلد"، أن الموافقة على قانون يهودية اسرائيل يعد استمرارية في العدوان الإسرائيلي، ويأتي رفضًا للسلام ولزيادة أزمة القضية الفلسطينية، بعد أن قامت أمريكا بقطع عملية السلام بنقل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.



كان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا مثيرا للجدل يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ما أثار غضب الجانب العربي فيها، وهو ما يقر أن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة.