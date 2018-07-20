عودة 240 مصريًا من ليبيا وتداول 248 شاحنة عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 240 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري بينهم 195 سافروا بصورة شرعية و45 بصورة غير شرعية، وتداول 248 شاحنة في الاتجاهين، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1095 شخصا عبر المنفذ منهم 209 مصريين و886 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات مغادرة 103 شاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 145 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.