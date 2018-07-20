وزير الأوقاف: الالتزام بتعليمات الدولة في زراعة الأزر واجب شرعي ووطني

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المزارعين إلى الالتزام بالقانون وتعليمات الدولة وعدم زراعات الأرز والقصب إلا في الأماكن والمساحات التي خصصتها الدولة حفاظًا على الماء.



وقال «جمعة» خلال إلقائه خطبة اليوم من مسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة، إن الدولة حددت مساحات معينة لبعض الزراعات كثيفة استهلاك المياه كالأرز والقصب، فواجب شرعًا ووطنيةً الالتزامُ بهذه التعليمات، لأن المصلحة العامة مُقدمة على المصلحة الخاصة، حتى لو أن ذلك المحصول الممنوع زراعته سيدر ربحًا أكثر من الزراعات الأخرى.



ونصح وزير الأوقاف، المزارعين، قائلًا: «فعلى المزارع أن يُؤثر على نفسه وألا يزرع هذه المحاصيل تنفيذًا للتعليمات ويقدم مصلحة الوطن، منبهًا على أن الماء ليس ملكًا لشخص بعينه، وإنما هو ملك لأبناء المجتمع، والدولة تحافظ عليه، وتنظم استخدامه، والإنسان الوطني المؤمن هو من يقدم مصلحة الوطن على نفسه.