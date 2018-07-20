ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اعتقال أحد حراس ماكرون بتهمة انتحال صفة شرطي.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:17 م
ماكرون وحارسه ألكسندر
ماكرون وحارسه ألكسندر بينالا
أحمد محرم
أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد حراس الرئيس إيمانويل ماكرون، وبدأت إجراءات فصله من عمله، بتهمة ممارسة العنف ضد متظاهرين احتجوا على سياسات ماكرون في مايو الماضي.

وكان ضابط حراسة الرئيس الفرنسي، ويُدعى ألكسندر بينالا، قد ارتدى زي الشرطة الفرنسية، وتم تصويره بينما كان ينهال بالضرب على أحد المتظاهرين.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على بينالا بعدما سلم نفسه لأحد مراكز الشرطة، وتم فتح تحقيق معه بتهم ممارسة العنف وانتحال صفة شرطي واستخدام شارة الشرطة على نحو غير قانوني.

وأعلن قصر الإليزيه أن إجراءات فصل بينالا من عمله بدأت، بعد فترة من الانتقادات الحادة لماكرون وإدارته بسبب بطء إجراءات محاسبة ضابط الحراسة المتهم.


ترشيحاتنا

بالأسعار.. دليلك السياحى لقضاء إجازتك بالفيوم.. فيديو وصور

شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم

إيكونوميست: الجنيه المصري أكثر العملات تداولا بأقل من قيمتها

انتهاء استخراج ورفع أضخم تابوت الإسكندرية

الحكومة تنفي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية

الزراعة عن انتشار بطيخ مسرطن: شائعة تحركها جماعات مغرضة

انطلاق مسيرات وتظاهرات من غزة بعد إقرار قانون القومية

شاكيرا تشعل الأجواء في حفلها بكولومبيا.. صور

رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات .. صور

فيديو جراف ..سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

الأرضيات الخشبية أناقة وشياكة.. كيف تستخدمينها فى غرفتك.. صور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

فيديو

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟