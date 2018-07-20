اعتقال أحد حراس ماكرون بتهمة انتحال صفة شرطي.. فيديو

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد حراس الرئيس إيمانويل ماكرون، وبدأت إجراءات فصله من عمله، بتهمة ممارسة العنف ضد متظاهرين احتجوا على سياسات ماكرون في مايو الماضي.



وكان ضابط حراسة الرئيس الفرنسي، ويُدعى ألكسندر بينالا، قد ارتدى زي الشرطة الفرنسية، وتم تصويره بينما كان ينهال بالضرب على أحد المتظاهرين.



وأوضحت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على بينالا بعدما سلم نفسه لأحد مراكز الشرطة، وتم فتح تحقيق معه بتهم ممارسة العنف وانتحال صفة شرطي واستخدام شارة الشرطة على نحو غير قانوني.



وأعلن قصر الإليزيه أن إجراءات فصل بينالا من عمله بدأت، بعد فترة من الانتقادات الحادة لماكرون وإدارته بسبب بطء إجراءات محاسبة ضابط الحراسة المتهم.





