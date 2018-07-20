الرئيس السيسى يصل مطار القاهرة بعد زيارة رسمية للسودان

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قادما من الخرطوم، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها نظيره السوداني عمر البشير.



وبحث السيسي والبشير العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما فى كل المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كانت سلطات الأمن بمطار القاهرة، رفعت حالة الطوارئ، استعدادا لوصول الرئيس، وانتشرت الخدمات المعنية وتم فتح الصالة الرئاسية لاستقبال الرئيس فور عودته إلى البلاد.