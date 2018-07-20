تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو/ طارق م. ى- مهندس وصاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة و(5) آخرين بقيام كلٍ من سمير ج. ب- مواليد 1969، مدير وشريك بشركة توريدات ومقاولات عامة، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة ومحمد ج. ا- مواليد 1983، شريك متضامن بذات الشركة، مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (7,995,000) سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.



عقب تقنين الإجراءات ُتم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.