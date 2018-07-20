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حوادث

تحرير 8 محاضر لفنادق مخالفة فى مطروح.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:15 م
صدى البلد
ايمن محمود
أعلنت صباح توفيق مديرة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح عن تحرير 8 محاضر لفنادق مخالفة.

ويأتى ذلك تنفيذا لقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الخاص بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015 برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة و مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية المعنية للمرور على الفنادق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والمخالفين.

وأضافت بأنه تم إعدام 137 ك من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي بمعرفة مفتشي الصحة والتموين والأجهزة المعنية .

كما وجهت اللجنة 12 إنذارًا بالغلق للمنشأت السياحية المخالفة لو تكررت المخالفة مرة أخرى.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح بأن التفتيش علي القري السياحية والفنادق والمحلات التجارية مستمر طوال فترة الصيف مؤكدا بأنه سيتم تغليظ العقوبة إن تكررت المخالفة مرة أخرى للفنادق والمحلات التجارية التي قامت اللجنة بالمرور عليها مع رفع تقرير مفصل عن المخالفات.

وناشد المحافظ أصحاب الفنادق والمحلات التجارية بتقديم خدمات متميزة لضيوف المحافظة تليق بمكانه محافظة مطروح سياحيًا التي تتميز بمقومات سياحية وشاطئية تجعلها تحتل مكانا بارزا على خريطة السياحة المحلية والعالمية .

تحرير 8 محاضر لفنادق مخالفة فى مطروح.. صور
تحرير 8 محاضر لفنادق مخالفة فى مطروح.. صور
تحرير 8 محاضر لفنادق مخالفة فى مطروح.. صور
تحرير 8 محاضر لفنادق مخالفة فى مطروح.. صور

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