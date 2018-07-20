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ديني

وزير الأوقاف يطالب رجال الأعمال بالاستثمار في الصناعات الأساسية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:25 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رجال الأعمال الوطنيين بالاستثمار في الصناعات الأساسية التي تحتاج إليها الدولة وإن كان ربحها أقل من صناعات أخرى ترفيهية أو التكميلية.

وقال «جمعة» خلال إلقائه خطبة اليوم من مسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة، إن بعض الصناعات الأساسية قد تدر ربحًا أقل من الأخرى الترفيهية، التي لا تندرج في باب الأولويات التي يحتاج إليها عامة الناس والمجتمع.

وحث وزير الأوقاف، رجال الأعمال، قائلًا: «مَنْ أراد مصلحة دينه ووطنه فليقدم مصلحة الوطن على نفسه، حتى لو كان الربح قليلًا، كما يفعل سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.

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