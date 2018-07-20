ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تم الاتفاق مع أيرلندا الشمالية على عدم تغيير القوانين المتعلقة بالحدود بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضافت «ماي» خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يمكن وضع عراقيل أمام حركة السكان بين البلدين ، مشددة على أنها ستضمن حرية الحركة لسكان البلدين بما لا يهدد العلاقات الهشة بينهما.



وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، أننا اتفقنا أيضا بشأن القوانين المتعلقة بالامن والجمارك ، مشيرة إلى أنه يجب أن نطور من التمثيل التجاري بين المملكة المتحدة وبين أيرلندا الشمالية.