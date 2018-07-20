عروض مسرح الطفل فى متروبول مجانا

أكد د. حسن عطية، رئيس المهرجان القومى للمسرح، فى دورته الـ11، أن عروض ملتقى مسرح الطفل مجانا والتى تقام يوميا بمسرح متروبول فى وسط البلد مثل باقى عروض المهرجان والتى تستمر حتى يوم 2 أغسطس المقبل.



وأضاف "عطية"، فى بيان اليوم، أن ملتقى الطفل يتضمن مجموعة من المفاجآت التى تنظمها ادارة الملتقى برئاسة الفنانة عزة لبيب يوميا للأطفال ستقام قبل بدء العروض المسرحية .



وكان من المقرر قيام د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بافتتاح ملتقى الطفل لكنها اعتذرت بسبب سفرها إلى الخارج .



وقالت الفنانة عزة لبيب، مدير ملتقى مسرح الطفل، ان "العروض المشاركة هى مسرحية (سنو وايت) للكاتب والمخرج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم " حنان فى بحر المرجان "اخراج عمرو حمزة " فرع ثقافة اسوان بقصور الثقافة"، رحلة فى اعماق البحار اخراج محمد عشرى " فرع ثقافة بورسعيد بقصور الثقافة "، عرض غابة الاذكياء اخراج اشرف فجل " فرع ثقافة الغربية بقصور الثقافة، عرض لعبة الحب اخراج عبد الله ابو النصر ويختتم المهرجان بعرضى (رحلة الزمن الجميل) لمسرح القاهرة للعرائس و(صائد العفاريت) لفرقة كريشن للفنون بالإسكندرية ، كما يقام للملتقي ندوة فكرية بالمجلس الأ‘لى للثقافة يشارك فيها د. نبيلة حسن ود. محمد أبو الخير وغيرهما .