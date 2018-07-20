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فن

عرض مركب بلا صياد فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تبدأ اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح بعرض مسرحية "مركب بلا صياد" للمخرج عمرو قابيل على خشبة مسرح الهناجر في العاشرة مساءً.

وينافس على مسرح مركز الإبداع مسرحية " سلم نفسك " للمخرج خالد جلال في الثامنة مساءً.

ويشهد مسرح ميامي عرض " كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان في العاشرة مساءًا ، كما يعرض"الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم على مسرح الغد في السادسة مساءًا ، و في الثامنة مساءًا يعرض"يوم معتدل جدًا" للمخرج سامح بسيوني على مسرح أوبرا ملك .

ويفتتح ملتقى الطفل مسرحية "سنواويت" للمخرج محسن رزق على مسرح موتروبول في السادسة مساءًا بحضور وزيرة الثقافة الفنانة ايناس عبد الدايم .

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح ،تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي

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