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محافظات

مياه مطروح: إصلاح كسر الخط الناقل للمياه خلال ساعات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:24 م
صدى البلد
أيمن محمود
قال اللواء شريف فارس, رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الخط الناقل للمياه 1000 مم تعرض للكسر، كما حدثت بعض المشكلات في مأخذ محطة تحلية مياه البحر بالرميلة, مؤكدا أنه يتم تصليحها الان بالاستعانة بالفنيين والعمال بالشركة, وذلك بسبب النوة الجوية.

وأضاف أن الشركة، توفر سيارات مياه لجميع الأماكن المتأثرة من مواطنين وأماكن سياحية وأنها تتلقى أي شكاوى عبر جهات الاتصال الخاصة بالشركة على مدار 24 ساعة.

وطمأن الأهالي، أنه في خلال ساعات سينتظم الضخ لحين وصول الخزانات الإستراتيجية للمعدل الطبيعي, موضحا أنه جار الاستعداد لبدء عمل مياه محطة تحلية مياه البحر الرميلة 3، والتي ستزيد نسبة المياه الواردة إلى مدينة مطروح.

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