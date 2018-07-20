نادي الروتاري يدشن مبادرة إحياء لغتنا الجميلة

أعلنت الدكتور نيفين عبدالخالق، رئيس لجنة الخدمة المهنية بالمنطقة الروتارية 2451، تدشين مبادرة «إحياء لغتنا الجميلة» تحت رعاية المهندس عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية.



وقالت "نيفين"، في بيان اليوم، أنها ستقيم الورش في المدارس التي سيتم اختيارها، على أن يتم تدريب الشباب فيها على كتابة القصة القصيرة ومعرفة خصائصها وعناصرها بتطبيق النظام الرباعي في التعليم الذي يجيب عن 4 أسئلة «لماذا وماذا وكيف وماذا لو».



وتهدف الورش لمنح الشباب المعرفة والقيم بجانب ربطها بالخبرات السابقة والتركيز على أهمية المحتوى الثقافي، بهدف خلق حافز قوي للتعلم من خلال الممارسة والتطبيق العملي للمعلومات المكتسبة، إضافة إلى تقديم نماذج لأشهر كتاب القصة القصيرة ومناقشة أعمالهم لتطوير الخبرة العملية في اللغة والتذوق الأدبي.



ومن المقرر أن تشكل لجنة من كبار الكتاب لاختيار أفضل 10 قصص، وفقا لمعايير منهج التعلم الرباعي «مكارثي» المتبع خلال الورش، على أن تقوم اللجنة المهنية بطباعتها تشجيعًا للشباب على الإبداع الفني.



وتنفرد لجنة الخدمة المهنية بتقديم دورًا جديدًا إضافة لأدوارها المتعددة في خدمة المجتمع، وبتنسيق من الروتارية فاطمة ابو حطب يتم عمل ورشٍ تدريبية للشباب من عمر 15 - 18 عامًا من جميع المحافظات، بهدف إحياء لغتنا الجميلة بما تمثله من قيم رفيعة للجمال ومن منظور حضاري وإنساني يهدف إلى تنمية اللغة والمفردات والتذوق الأدبي الرفيع وينمي ملكة الخيال لدى أطفال مصر.