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حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:43 م
حسابات الزعماء على
حسابات الزعماء على مواقع التواصل الإجتماعى - أرشيفية
تقرير: ميس رضا
-أوباما أول من انضم لـ"تويتر" عالميا لأغراض سياسية
-ترامب زعيم أهمل الصحافة واتجه لمواقع التواصل الاجتماعى كبديل
-الملكة رانيا الأولى عربيا فى الانضمام لتوتير ووصفته بـ" طريقه فعالة"
-البابا فرانسيس أكثر من 15 مليون متابع

لم تعد وسائل مواقع التواصل الاجتماعي منصة للحديث بين المتابعين فقط ووسيلة للبحث عن الترفية كما يعتقد البعض، بل أصبحت موقعا مهما للأوساط الدبلوماسية والسياسية وصلت لحد إعلان قرارات ومواقف رسمية وقرارات سياسية من قبل عدد من الرؤساء والسياسيين أبرزهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذي أثار جدلا كبيرا بتغريداته، لينضم وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إلى قائمة الساسة، حيث أعلن استقالته بشكل صريح على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وجاء موقع "تويتر" على رأس مواقع التواصل الاجتماعى الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل رؤساء وقادة العالم بعدما كان الأمر لا يصل لخيال رواده، أن يكون بمثابة وسيلة للرؤساء والقادة لتوصيل آراءهم والتواصل مع جمهورهم والتعبير عن وجهات النظر للمعارضين.

ويرصد التقرير التالي القادة والزعماء الأكثر متابعة عبر تويتر استنادًا لأحدث الدراسات التى يقوم بها موقع تويبلوماسى المختص بإعداد دراسة وتقارير رسمية عن حسابات الزعماء والرؤساء ومدى تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعى وتفاعلهم فيما بينهم .

دونالد ترامب "الزعيم "
يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو زعيم «تويتر» الذي اختار إهمال المنابر الصحفية ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنشر قراراته مباشرة إلى العالم حيث يأتي على رأس الرؤساء المتواجدين بموقع التدوين القصير تويتر، ويحظى بمتابعة كبيرة على موقع تويتر إذ يتابع حسابه ما يزيد عن 43 مليون متابع من أرجاء العالم كافة.

ويعتبر ترامب من أنشط الرؤساء عبر تويتر، إذ لا يمر يوم تقريبًا دون أن يغرد الرئيس الأمريكي، كما أنه يستخدم تويتر كمنصة للإعلان عن رأيه ومواقفه من قضايا مختلفة، خاصة اشتباكه مع الرئيس الكوري الشمالي فيما يخص البرنامج النووي والصاروخي الكوري الشمالي.

البابا فرانسيس
يأتى البابا فرانسيس ضمن أحد أهم القادة العالميين باعتباره على رأس كبرى المؤسسات الدينية في العالم، الكنيسة الكاثوليكية، ويحظى البابا فرانسيس بشعبية كبيرة لمواقفه الإنسانية من الفقراء واللاجئين، وشعبيته هذه انتقلت لحسابه عبر موقع تويتر، إذ يتابع البابا ما يزيد عن 15 مليون لحسابه باللغة الإنجليزية، ويستغل البابا الحساب لدعم القضايا التي يبدى اهتمامًا كبيرًا به مثل الفقراء واللاجئين وغيره.

باراك أوباما أول المنضمين عالميا
كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أول زعيم في العالم يستعين بـ«تويتر» لأغراض سياسية وليس لأغراض التواصل الاجتماعي، حينما كان سيناتور فى ولاية إلينوي عام 2007.

الملكة رانيا الأولى عربيًا
كانت الملكة رانيا هي أول شخصية قيادية عربية تنضم إلى «تويتر»، ويعتبر حسابها أكثر الحسابات العربية متابعةً وثاني حساب لقيادية عالمية بعد وزيرة خارجية الهند.

وبدأت الملكة رانيا بالتغريد شخصيًا في مايو 2009 عند زيارة البابا بنديكت الثامن إلى الأردن، ولا تزال بالتفاعل النشط نفسه عبر حسابها. واعتبرت في تصريح صحفي سابق أن «تويتر» هو طريقة عظيمة لمشاركة القضايا التي تشغلها مع الناس والاستماع إلى أفكارهم وحثهم على دعم قضاياها.

الملك سلمان... الأكثر تأثيرًا
تربع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عرش قائمة حسابات الزعماء الـ50 الأكثر تأثيرًا في العالم عبر «تويتر»، بمعدل 145 ألف تغريدة أو إعادة تغريد، والأكثر شعبية وتأثيرًا فى الأوساط السياسية العربية والعالمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن قائمة حسابات الزعماء الـ 50 الأكثر تأثيرًا فى العالم عبر تويتر، إذ يحظى السيسي بمتابعة كبيرة تصل لـ 2.3 مليون متابع عبر صفحته على تويتر.

تيريزا ماي
تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اللائحة مع أكثر من 5 ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية، ويليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أكثر من 3 ملايين) الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل 3 أضعاف منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية في مايو 2017.

- التفاعل بين الرؤساء
يمكن قياس مدى التقارب بين زعماء العالم أو العالم العربي عبر التغريدات، حيث رصدت الدراسة على سبيل المثال أن الرئيس ترامب قام بعمل «منشن» لتيريزا ماي، كذلك قام عدد من زعماء أمريكا الجنوبية بالرد على ترمب عبر ذكره وعمل «منشن» في تغريداتهم. على مستوى العالم العربي، فإن التفاعل بين الزعماء يأتي في صورة رسمية، إما بمناسبة التهنئة بالأعياد أو تحقيق إنجازات أو الترحيب بزيارة رسمية أو التعازي في حال الكوارث أو الأحداث الإرهابية.

وأشهرها تغريدة من ملك الأردن، قام فيها بعمل «منشن» لخادم الحرمين الشريفين لاستضافة القمة العربية بالرياض في دورتها الـ29. بينما لا يتفاعل أي من الرؤساء مع الردود على تغريداتهم.
حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد
حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد
حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد
حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد
حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد
حسابات الزعماء على مواقع التواصل منصة للقرارات الرسمية والمصيرية.. تويتر جعل ترامب الزعيم.. سلمان صاحب الشعبية الجارفة..2.3 مليون متابع للرئيس السيسي..والملكة رانيا أول شخصية عربية تنضم للعصفور المغرد

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