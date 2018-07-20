توافر تطعيمات لدغات الثعابين والكلاب الضالة بالغربية

أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، توافر جميع الأمصال والتحصينات اللازمة للقضاء على ظاهرة انتشار الثعابين والكلاب الضالة داخل القطاعات الخدمية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.



صرح بذلك الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، مؤكدا أنه أعطي توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الإدارات والوحدات البيطرية سعيا فى توعية كافة المزارعين والمربين بتوخي الحذر وآليات التعامل والوسائل المتاحة لمجابهة أى مظاهر لمخاطر انتشار الثعابين الخطرة والقضاء على الكلاب الضالة.



وأشار "أنور" إلى أنه يباشر الوضع من خلال غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية، مؤكدا أن كافة الأمصال والتحصينات متوفرة ولدى المحافظة القدرة على وقاية وتأمين أرواح المواطنين من أى مخاطر.

