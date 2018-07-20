بيطري الغربية: توافر أمصال لدغات الثعابين وعض الكلاب

أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم عن توافر أمصال والتحصينات اللازمة للقضاء ومواجهة انتشار الثعابين والكلاب الضالة داخل القطاعات الخدمية على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.



صرح بذلك الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، لافتا إلى أنه أعطي توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوي بالإدارات والوحدات البيطرية سعيا فى توعية كافة المزارعين والمربين بتوخي الحذر وأليات التعامل والوسائل المتاحة لمجابهه أى مظاهر لمخاطر انتشار الثعابين الخطرة والقضاء على كلاب الضالة .



وأشار أنور إلى أنه يباشر من خلال غرفة العمليات والطوراىء بديوان المديرية، قائلا: "كافة الأمصال والتحصينات متوفرة ولدينا القدرة على وقاية وتأمين أرواح المواطنين من أى مخاطر " .